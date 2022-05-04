Suriye'deki görev süresinin bitimine bir gün kala şehit düştü - Son Dakika
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Suriye'deki görev süresinin bitimine bir gün kala şehit düştü

04.05.2022 15:19

Suriye'deki görev süresinin bitimine bir gün kala şehit düştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı babayı telefonla arayarak taziyelerini iletti Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaşanan terör saldırısı sonrası şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın babası Hakkı Bahadır, bölgedeki...

Suriye'deki görev süresinin bitimine bir gün kala şehit düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı babayı telefonla arayarak taziyelerini iletti

YALOVA - Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaşanan terör saldırısı sonrası şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın babası Hakkı Bahadır, bölgedeki görev süresinin bitimine bir gün kala şehit düştüğünü söyledi.

Şehidin ailesinin yaşadığı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'ndeki evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit babası Hakkı Bahadır, taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit babasını telefonla arayarak taziyelerini iletti.

"Allah vatanımıza milletimize zarar vermesin"

Oğlunun vatanı uğruna şehit düştüğünü anlatan Bahadır, "Burada duygu düşünceler çok ağır tarif edilemez ama benim oğlum diğer din, iman, vatan uğruna şehit olanlar gibi şehit olmuştur. Zordur ama bu vatan, din iman için mecburen bu ülke savunulacak bazıları şehit olacak. Sıra bize geldi demek ki, biz de bunu metanetle karşılıyoruz. Allah vatanımıza milletimize zarar vermesin. Milletimizi korusun, her türlü durumlarda vatanımızı muzaffer eylesin" dedi.

"Bir Talha'lar gider nice Talhalar gelir"

Devletin yanlarında olmasının kendilerine güç verdiğini anlatan Bahadır, şöyle konuştu:

"Az önce İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da aradı bizi, destek oldular. Devletimizi yanımızda görmek bize güç veriyor. Duacıyız. Bir Talha'lar gider nice Talhalar gelir. Allah ülkemizi, askerlerimizi korusun. İnşallah bu şehit haberleri biter. Her türlü düşmandan, kötülüklerden ülkemiz bertaraf olur. Allah oğlumu cennetinde cemaliyle müşerref eylesin, şehit makamını eylesin. Diğer bütün şehitlerimize de rahmet eylesin."

"Yarın görevi bitip Malatya'daki birliğine dönecekti"

Bahadır, oğluyla bir önceki akşam görüştüğünü dile getirerek, "En son önceki akşam görüştük. Normalde yarın Suriye'deki görevi bitip Malatya'ya birliğine dönecekti ama takdiri ilahi, kader. Allah bu kadar ömür takdir etti. Biz Allah'a inanan insanlarız. Allah'ın takdirine teslim olduk. Sabrediyoruz. Halk, millet olarak bunlara alışığız. Her zaman dik duracağız. Düşmanları sevindirmemeliyiz. Her zaman birlik beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Daha çok kenetlenmeliyiz." İfadesini kullandı.

Suriye'deki görev süresinin bitimine bir gün kala şehit düştü
Suriye'deki görev süresinin bitimine bir gün kala şehit düştü
Suriye'deki görev süresinin bitimine bir gün kala şehit düştü
Suriye'deki görev süresinin bitimine bir gün kala şehit düştü

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Süleyman Soylu, Zeytin Dalı, Suriye, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'deki görev süresinin bitimine bir gün kala şehit düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'deki görev süresinin bitimine bir gün kala şehit düştü - Son Dakika
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