Suriye'den izne gelen sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kalp krizi geçirerek vefat etti - Son Dakika
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Suriye'den izne gelen sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kalp krizi geçirerek vefat etti

29.08.2022 14:25

Suriye'deki görevini tamamladıktan sonra izinli olarak memleketi Erzurum'a gelen Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Yerdelen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Annesiyle aynı kaderi yaşayan 27 yaşındaki asker düzenlenen törenle toprağa verilirken, cenazede oğlunun fotoğrafını öpen Nuri Yerdelen gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan Mustafa Yerdelen'in 7 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı belirtildi.

Tunceli'de 51'inci Komando Tugay Komutanlığı 2'nci Tabur Komutanlığı'nda görevli Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Yerdelen (27), Suriye'deki görevinin ardından izin alıp memleketi Erzurum'daki ailesinin yanına geldi. Mustafa Yerdelen, 27 Ağustos günü, 3 kız kardeşi ve babası ile Pasinler ilçesindeki kaplıcalara gitti. Dönüş yolunda otomobili kullanan Mustafa Yerdelen, kendini iyi hissetmediğini ve göğsünün ağrıdığını belirtti. Direksiyonun başına geçen baba Nuri Yerdelen, geldikleri Erzurum'da oğlunu muayene için bir özel hastaneye götürdü. Burada yapılan muayenenin ardından taburcu edilen Yerdelen evine gönderildi. Mustafa Yerdelen, aynı günün gecesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kalp krizinden yaşamını yitirdi

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'nde Mustafa Yerdelen için cenaze töreni düzenlendi. Askerin taşıdığı oğlunun fotoğrafını öpen Nuri Yerdelen, gözyaşlarını tutamadı. Yerdelen'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Mustafa Yerdelen'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kalp krizinden yaşamını yitirdi

ANNESİYLE AYNI KADERİ YAŞADI

Mustafa Yerdelen'in cenazesi, Müftü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 2013 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren annesi Asuman Yerdelen'in yanına defnedildi. Bekar olan Mustafa Yerdelen'in 7 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı belirtildi.

Sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kalp krizinden yaşamını yitirdi
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suriye'den izne gelen sözleşmeli er, izne geldiği memleketinde kalp krizi geçirerek vefat etti - Son Dakika

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