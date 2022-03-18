Suriye'deki iç savaşın 11. yılında Dera'da rejim karşıtı gösteriler yapıldı - Son Dakika
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Suriye'deki iç savaşın 11. yılında Dera'da rejim karşıtı gösteriler yapıldı

18.03.2022 17:16
Suriye'deki iç savaşın 11. yılında Dera'da rejim karşıtı gösteriler yapıldı

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin kontrolünde bulunan Dera ilinde onlarca kişi, iç savaşa dönüşen halk ayaklanmalarının 11. yılında rejim karşıtı gösteriler düzenledi.

Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin kontrolünde bulunan Dera ilinde onlarca kişi, iç savaşa dönüşen halk ayaklanmalarının 11. yılında rejim karşıtı gösteriler düzenledi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'de iç savaşın 11. yılı dolaysıyla halk ayaklanmalarının fitilinin ateşlendiği Dera ilinde gösteriler yapıldı.

Esed rejimi ve destekçilerinin kontrolünde bulunan Dera'da il merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi, Busra eş- Şam ilçesi ve Tafas beldesinde onlarca kişi cuma namazı sonrası bir araya geldi.

Ellerinde Suriyeli muhaliflerin benimsediği "Devrim bayrakları" ile dövizler taşıyan göstericiler, rejim karşıtı sloganlar attı.

Dera el-Beled Mahallesi'nde, iç savaşa dönüşen halk ayaklanmalarında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği il: Dera

Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya, Dera'yı Mayıs 2017'de gerginliği azaltma bölgesi ilan etti.

Ancak İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti, bölgeden binlerce muhalif ve aileleri ülkenin kuzeyine göçe zorlandı.

Suriye iç savaşı

15 Mart 2011'de ülkenin güneyindeki Dera ilinde bir grup öğrencinin okul duvarına, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başlayan halk ayaklanması yerini dinmeyen kan ve gözyaşına bıraktı.

Esed ailesi ve yakın çevresinin baskısı ve yolsuzluklarına karşı reform talebiyle sokaklara dökülen binlerce kişinin sayısı kısa sürede katlanırken gösteriler ülkenin diğer illerine de sıçradı. O dönem barışçıl gösterilerle iktidarın değişmesini isteyen sivilleri "terörist" ilan eden Esed rejimi, gösterileri bastırmak için askerlerini ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Rejimin bu hamlesi barışçıl halk gösterilerinin iç savaşa dönüşmesine yol açtı. Esed rejimi güçleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adı altında toplanan askeri muhalif gruplar arasında 2012'den itibaren silahlı çatışmalar başladı.

2012'nin sonunda iktidardan düşmesi an meselesi görülen Esed'in yardımına İran ve Lübnan Hizbullahı yetişti. Rejim, 2013 baharından itibaren muhaliflere karşı denge kurmaya başladı.

Rusya'nın Eylül 2015'in sonunda savaşa katılmasıyla iç savaşın seyri rejimin lehine çevrildi. Böylece rejim kaybettiği toprakların büyük bir kısmına yoğun saldırılar ve ablukalar yoluyla tekrar hakim oldu.

En az 13 milyon sivilin yerinden edildiği Suriye'deki iç savaşta yüz binlerce sivil Esed rejimi güçlerince öldürüldü.

Uluslararası toplumdan yeterince baskı görmeyen Rusya ve İran destekli rejim, işlediği savaş suçlarından yargılanmazken yıllardır siyasi çözüme de yanaşmıyor.???????

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Beşşar Esed, Suriye, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'deki iç savaşın 11. yılında Dera'da rejim karşıtı gösteriler yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'deki iç savaşın 11. yılında Dera'da rejim karşıtı gösteriler yapıldı - Son Dakika
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