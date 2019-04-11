Suriye'deki İç Savaştan Kaçtı, Kazada Kolunu Kaybetti

SURİYE'deki iç savaştan kaçıp, ailesiyle birlikte yerleştiği Antalya'da bisikletle gezerken otobüsün altında kalan Vail el Ahmed'in (12) sol kolu omuz kısmından kesildi, kafatası kemiklerinin bir bölümü alındı.

SURİYE'deki iç savaştan kaçıp, ailesiyle birlikte yerleştiği Antalya'da bisikletle gezerken otobüsün altında kalan Vail el Ahmed'in (12) sol kolu omuz kısmından kesildi, kafatası kemiklerinin bir bölümü alındı. Hem fiziksel, hem de zihinsel engelli olarak yaşamını sürdüren Ahmed'in annesi Necah el Ahmed (47), 12 çocukları olduğunu belirterek, maddi ve manevi destek istedi.



Suriye'nin Halep kentinde yaşayan 28 yıllık evli çift Ahmed el Ahmed (50) ve Necah el Ahmed, 3 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi. 12 çocuklu aile, Antalya'nın Kepez ilçesine yerleşti. Ailenin 9'uncu çocukları Vail el Ahmed, geçen yıl 3 Temmuz'da Varsak Şelale Caddesi'nde bisikletiyle gezintiye çıktı. Bu sırada seyir halindeki otobüsün altında kalan Vail el Ahmed'in sol kolu ve başı ezildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Vail el Ahmed'in sol kolu, doku kaybı nedeniyle omuz hizasından ampute edildi. Kafatasında da ezik ve kırıklar oluşan Vail el Ahmed, aylarca süren tedavisi süresince 3 kez ameliyat oldu. Tedavisi tamamlanan Vail, hastaneden hem fiziksel engelli, hem de yüzde 60 zihinsel engelli olarak taburcu edildi.



12 ÇOCUĞUYLA YAŞIYOR



Varsak Şelale Mahallesi'nde, 5'i kız, 12 çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen anne Necah el Ahmed, inşaat işlerinde çalışan eşinin kazancıyla geçinmeye çalıştıklarını anlattı. Üç yıl önce Suriye'nin Halep şehrinden kaçarak Antalya'ya geldiklerini ve zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüklerini ifade eden Necah el Ahmad, "Eşim iş bulduğunda inşaatlara giderek eve ekmek getirmeye çalışıyor. Çocuklarım hepsi 18 yaş altında olduğundan bakıma muhtaç" dedi.



HEM FİZİKSEL, HEM ZİHİNSEL ENGELLİ



Oğlunun geçirdiği kaza sonrasında sol kolunu ve kafatası kemiklerinin bir bölümünü kaybettiğini belirten Necah el Ahmed, Vail'in hem fiziksel, hem zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Oğlunun sağ kolunda sinir sıkışması nedeniyle güç kaybı ile dünyaya geldiğini kaydeden Ahmed, "12 yaşına geldiğinde yaşadığı kaza sonrasında sol kolunu omuz hizasından kaybetti. Şimdi tüm olumsuzlukların yanında bir de bu sorunla mücadele ediyoruz. Yabancıyız, her şeye ihtiyaç var. Tedavi süreci bitti, ancak Vail'in gelişimi için yeterli beslenmeye ihtiyacı var. Yine oğlumun protez kolun yanı sıra pek çok şeye ihtiyacı var. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.



YÜZDE 60 ENGELLİ RAPORU



Necah el Ahmed, Türkiye'ye geldiklerinde oğlunun 4'üncü sınıf öğrencisi olduğunu, şimdi ise ancak kendisinin yardımıyla hayatını sürdürebildiğini söyledi. Kafatasının yarısı alındığı için oğlunun denge ve konuşma zorluğu yaşadığını anlatan Necah el Ahmed, "Yüzde 60 engelli raporu verildi. Zihninde meydana gelen hasar nedeniyle konuşurken doğru kelimeleri bulamıyor. İyi bir tedavinin yanında maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var" dedi.



- Antalya

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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