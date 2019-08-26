Son Dakika Haberleri: "Suriye'deki İran unsurlarını vuran" İsrail'e ABD'den destek
Son Dakika Güncel Haber

"Suriye'deki İran unsurlarını vuran" İsrail'e ABD'den destek

33 dakika önce

ABD yönetimi, İsrail'in Suriye'de İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedefleri vurmasına destek verdi.

ABD yönetimi, İsrail'in Suriye'de İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedefleri vurmasına destek verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Pompeo'nun, Suriye'deki bazı hedefleri vuran İsrail yönetimine destek verdiği açıklamada, "Bakan Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusundan (DMO) kaynaklanan tehditlere karşı İsrail'in kendini savunma ve bölgedeki İsrail varlıklarına karşı muhtemel saldırıları önlemek için harekete geçme hakkını savunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Pompeo ile Netanyahu'nun, "İran'ın Suriye'deki bazı bölgeleri kendi çıkarları için nasıl kullandığını" tartıştıkları da belirtildi.

Netanyahu'nun Pompeo'ya, "Her nerede olursa olsun, İsrail'i tehdit eden tüm DMO unsurlarını vuracaklarını ifade ettiği" bilgisi de açıklamada yer aldı.

İsrail ordusu, cumartesi günü akşam saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suriye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristler hendekleri terk ediyor
ABD'li askere evlatlık verilen Adanalı genç, gerçek ailesini arıyor Lübnan'dan, İsrail İHA'larına tepki: Egemenliğimize açıkça bir saldırı ABD ile Türkiye arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 00:36:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Suriye'deki İran unsurlarını vuran" İsrail'e ABD'den destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]