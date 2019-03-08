Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Kadın Mahkumlar Serbest Bırakılsın" Çağrısı

Suriye'deki Kadın Mahkumlar Serbest Bırakılsın" Çağrısı

57 dakika önce

Ardahan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı mensubu bir grup, "Suriye'deki kadın mahkumlar serbest bırakılsın" çağrısı yaptı.

Suriye'deki Kadın Mahkumlar Serbest Bırakılsın
Ardahan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı mensubu bir grup, "Suriye'deki kadın mahkumlar serbest bırakılsın" çağrısı yaptı.

Ardahan Merkez Camisi önünde, İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Suriye'deki kadın mahkumların serbest bırakılması amacıyla bir araya gelen gruba, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

İHH Ardahan Temsilicisi Akın Demirci, burada yaptığı açıklamada, Suriye'deki cezaevlerinde yer alan kadın ile çocuklara dokunulmaması ve serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Bugün bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlardayız. Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü imkan yok. Bu sorunun çözümü ancak vicdanların harekete geçmesiyle mümkün olacaktır. Bu nedenle bunca acı ve zulme artık yeter diyoruz."

Gruptakiler, açıklamanın ardından tekbirler getirerek dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Ardahan, İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Güncel
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