Suriye'deki kamplarda salgın tedbiri - Son Dakika

Suriye'deki kamplarda salgın tedbiri

SURİYE'nin Azez ve Elbab kentleri kırsalındaki sığınmacı kamplarında koronavirüse karşı alınacak önlemlere karşı siviller bilgilendiriliyor.Çeşitli STK'lar tarafından kampların bulunduğu bölgeye afişler asılarak, virüs salgınına karşı alınacak önlemler anlatılıyor. Kamplarda kalanları Arapça afişlerle uyardıklarını ve alması gereken önlemleri ilettiklerini anlatan STK görevlileri, ayrıca ihtiyaç sahiplerine de hijyen malzemesi dağıttıklarını kaydetti.