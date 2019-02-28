Suriye'deki Krize Siyasi Çözüm Bulunmasında Hemfikiriz"

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Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri Belli Oldu, Listede Türklerden Sadece Fatih Terim Var