Suriye'deki Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi birleşti

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve İdlib'deki unsurlar, Milli Ordu (Ceyşül Vatani) adı altında birleşerek Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı.



Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında Suriyeyi özgürleştirmeyi amaçladıklarını aktardı. "Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin, Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığı altında tek bir düzenli askeri ordunun çatısı altında birleştiğini deklare ediyoruz." dedi.