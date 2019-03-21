Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Nevruz Kutlamaları Nedeniyle Sınır Güvenliği Arttırıldı

Suriye'deki Nevruz Kutlamaları Nedeniyle Sınır Güvenliği Arttırıldı

9 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad'da sözde nevruz kutlamaları için ateş yakıldı havaya ateş açıldı.

Suriye'deki Nevruz Kutlamaları Nedeniyle Sınır Güvenliği Arttırıldı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin  Rakka kentine bağlı Tel Abyad'da sözde nevruz kutlamaları için ateş yakıldı havaya ateş açıldı. Akçakale'den duyulan silah sesleri nedeniyile sınırda güvenlik önlemleri arttırıldı.

Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Abyad'da sözde nevruz kutlamaları nedeniyle ateşler yakıldı. Teröristlerin nevruz kutlamasında otomatik silahlarla havaya açtığı ateş, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de  duyuldu. Silah sesleri nedeniyle sınırın Türkiye tarafında güvenlik önlemleri arttırıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:27 Kaynak: DHA

Akçakale, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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