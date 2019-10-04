Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Suriye'de üniversitelerine bağlı kurulacak 3 fakülteye ilişkin, "Savaş süresince yüksek öğretimlerinden mahrum kalan Suriye'deki öğrencilere bir fırsat oluşturuldu." dedi.

Prof. Dr. Gür, Rektörlük Senato Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kararın Suriye'de, yüksek öğretimle ilgili ileri bir adım olduğunu söyledi.

GAÜN'e bağlı olarak El-Bab'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de Eğitim Fakültesi'nin kurulmasına karar verildiğini hatırlatan Gür, uluslararası öğrenci konusunda üst seviyede deneyimlerinin olduğunu vurguladı.

Uluslararası bir devlet üniversitesi olma misyonuna uygun bir biçimde 107 ülkeden 4 binin üzerinde yabancı uyruklu öğrenciye eğitim verdiklerini aktaran Gür, "Gaziantep Üniversitesi, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın akabinde bölgede en fazla sorumluluk alan üniversite olma özelliğini sürdürüyor. Üniversitemiz, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde eğitim veren Türkiye'nin tek üniversitesi olma özelliğiyle ön plana çıkmakta." diye konuştu.

Gür, 2014 yılından beri 12 programda yüzde 100 Arapça eğitim verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye iç savaşının oluşturduğu sosyal ve kültürel yıkımın etkilerini gidermeye katkı sağlamak için başlattığı Güvenli Bölge Stratejileri kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanında oluşturulan güvenli bölgede sosyal ve kültürel hayatın inşası ile eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Cerablus'da 9 programla Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksek Okulu eğitim-öğretime başlamıştı. Savaş süresince yüksek öğretimlerinden mahrum kalan Suriye'deki öğrencilere bir fırsat oluşturuldu. Normalleşmeyi sağlamak, güven ortamının devamlılığına katkı sunmak ve gençlerin geleceğe ümitle bakmasını mümkün kılmak açısından büyük bir boşluk doldurulmaktadır."

Savaş sonrası oluşan yıkım nedeniyle Fırat Kalkanı bölgesinde binlerce gencin öğrenim olanaklarından mahrum kaldığına dikkati çeken Gür, Suriyeli öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (GAÜNYÖS) girenler arasından seçildiğini aktardı.

Rektör Gür, programlara yerleştirilen öğrencilerin 7 Ekim'de eğitim-öğretime başlayacağını belirterek, "El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Afrin Eğitim Fakültesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Bölümleri ile Azez'de İslami İlimler Fakültesi kuruldu." dedi.

"Bu yıl 700 öğrenci öğrenim görecek. Yaklaşık 30 akademisyen görevlendirilecek. Türkçe öğretmenliği hariç Türkiye'den Suriye'ye akademisyen gitmeyecek. Suriyeli akademisyenler görevlendirilecek. Orayı kendi içerisinde yönetilebilir hale getirmek istiyoruz. Suriye'deki kurumlarımızdan hiçbirine sınavsız öğrenci almadık." diyen Gür, kalite konusunda hiç ödün vermediklerini, bundan sonra da vermeyeceklerini aktardı.

GAÜN'ün hem bölgenin kalkınmasında hem de bölgede sosyo-politik ve kültürel yapının sağlıklı bir şekilde yeniden kurulması noktasında dünyaya örnek olduğunu anlatan Gür, "Fakültelerin açılması için yürütülen ön hazırlık ve başvuru süresince güvenli bölgenin yönetimiyle belirlenen ve daha önce de eğitim kurumu olarak hizmet veren bina ve ortak alanlarda, eğitim-öğretim yürütülecek. Fakültelerde açılan programların müfredatları, eğitim verecek öğretim elemanları ve idari yapılanma ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış olarak ilk öğrenciler bekleniyor." diye konuştu.

Bugün, Resmi Gazete'de Suriye'de, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulması yönünde Cumhurbaşkanı kararı yer almıştı.