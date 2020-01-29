Suriye'deki okullara mazot desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'deki okullara mazot desteği - Son Dakika

Suriye'deki okullara mazot desteği

6 saat önce

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ile Katar Charity tarafından Suriye içerisindeki okullara ve saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillere 307 bin litre mazot desteği yapıldı.

Suriye'deki okullara mazot desteği, System.String[]

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ile Katar Charity tarafından Suriye içerisindeki okullara ve saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillere 307 bin litre mazot desteği yapıldı.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan ailelere ve ülkenin çeşitli bölgelerinde eğitimin halen devam ettiği okullara, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity tarafından 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.

Savaşın mağdur ettiği sivilleri yalnız bırakmadıklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Suriye içerisindeki savaş mağduru sivillere ve okullara mazot desteğinde bulunduk. Ağır geçen kış mevsiminin etkisiyle en temel sorunların başında ısınma geliyor. Bu kapsamda Katar Charity kurumunun katkılarıyla Suriye içerinde 307 bin litre mazot dağıtımı yaptık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan son saldırılar nedeniyle yerinden edilen bin 500 aile ve bölgede eğitimin halen devam ettiği 100 okul yararlandı. Desteklerinden ötürü Katar Charity kurumuna teşekkür ediyoruz" dedi.


İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Katar, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da bir garip olay! Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 21:03:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'deki okullara mazot desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]