Suriye'deki okullara mazot desteği - Son Dakika

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ile Katar Charity tarafından Suriye içerisindeki okullara ve saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillere 307 bin litre mazot desteği yapıldı.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik yoğun saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan ailelere ve ülkenin çeşitli bölgelerinde eğitimin halen devam ettiği okullara, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity tarafından 307 bin litre mazot desteğinde bulunuldu.