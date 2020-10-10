Son dakika haberi... - Suriye'deki orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

- Suriye'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

ŞAM - Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Lazkiye'nin kırsallarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştı . Bazı evler yanarken birçok evin boşaltılmıştı. Yangın bazı bölgelerde devam ederken Lattakia eyaletinde 143 köy hasar gördü ve 27735 aile yangından etkilendi. 3 kişide hayatını kaybetti.