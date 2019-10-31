Suriye'deki petrol bölgesinde ABD devriyesi böyle görüntülendi
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Suriye'deki petrol bölgesinde ABD devriyesi böyle görüntülendiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin petrol bölgesinde, ABD askerlerinin devriyesi görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:02 Kaynak: İHA
Suriye'deki petrol bölgesinde ABD devriyesi böyle görüntülendi
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin petrol bölgesinde, ABD askerlerinin devriyesi görüntülendi.
Nusaybin ile Cizre arasında 40'ıncı kilometrede bulunan Çamurlu petrol sahası karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Al-Kahtaniye kasabası yakınlarında bulunan petrol sahasında dün Rus askerleri devriye atmıştı. Bugün ise bölgede devriye atan ABD askerleri görüntülendi. Önlerinde sivil araçların olduğu ABD askerleri, geldikleri petrol bölgesinde bir süre kaldıktan sonra Irak yönüne doğru yollarına devam etti.
Rus askerlerinden sonra bölgeye gelen ABD askerleri hareketliliğe sebep oldu.
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