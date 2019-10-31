Son Dakika Haberleri: Suriye'deki petrol bölgesinde ABD devriyesi böyle görüntülendi
Son Dakika Genel Suriye'deki petrol bölgesinde ABD devriyesi böyle görüntülendi

Suriye'deki petrol bölgesinde ABD devriyesi böyle görüntülendi

6 saat önce

Suriye'deki petrol bölgesinde ABD devriyesi böyle görüntülendiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin petrol bölgesinde, ABD askerlerinin devriyesi görüntülendi.

Suriye'deki petrol bölgesinde ABD devriyesi böyle görüntülendi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin petrol bölgesinde, ABD askerlerinin devriyesi görüntülendi.

Nusaybin ile Cizre arasında 40'ıncı kilometrede bulunan Çamurlu petrol sahası karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Al-Kahtaniye kasabası yakınlarında bulunan petrol sahasında dün Rus askerleri devriye atmıştı. Bugün ise bölgede devriye atan ABD askerleri görüntülendi. Önlerinde sivil araçların olduğu ABD askerleri, geldikleri petrol bölgesinde bir süre kaldıktan sonra Irak yönüne doğru yollarına devam etti.

Rus askerlerinden sonra bölgeye gelen ABD askerleri hareketliliğe sebep oldu.

Suriye'deki petrol bölgesinde ABD devriyesi böyle görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:02 Kaynak: İHA
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