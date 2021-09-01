Üye Girişi
Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda - Son Dakika

Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda

01.09.2021 17:48

- Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda Suriye'nin Baniyas kentinde bulunan elektrik santralinde meydana gelen petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dipkarpaz açıklarına kadar yaklaşması nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuza geçerken, gerekli...

- Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda

LEFKOŞA - Suriye'nin Baniyas kentinde bulunan elektrik santralinde meydana gelen petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dipkarpaz açıklarına kadar yaklaşması nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuza geçerken, gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Suriye'nin Baniyas kentindeki petrol rafinerilerinin birinin içinde bulunan elektrik santralinde 25 Ağustos'ta meydana gelen arızadan dolayı petrol sızıntısı yaşanmış, sızıntı Akdeniz'de yayılmaya başlamıştı. Sızıntının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dipkarpaz açıklarına kadar yaklaşması nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuza geçti.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamada, Dipkarpaz'da petrol sızıntısını takip eden ekiplerin karadan 14 mil açıldığını ancak herhangi bir kirliliğe rastlamadığını belirtti.

KKTC Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ise yaptığı açıklamada, "Bölgede tedbirleri Türkiye ile istişareli bir şekilde aldık" ifadelerini kullanarak, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının 30 Ağustos'ta haberini aldıklarını aktardı. Sızıntı haberinin ardından çalışmalara başladıklarını ve denizlerden sorumlu bakanlık olarak hemen kıyı emniyeti ve Sahil Güvenlik ile temasa geçtiklerini belirten Canaltay, denize bariyer kurmaya başladıklarını kaydetti.

Canaltay, "Bir sızıntı oldu fakat bu sızıntının nereye gideceği henüz belli değildi. Biz gerekli tedbirleri aldık. 3 Eylül'de rüzgarın yön değiştirerek bize geleceği söyleniyor. Hemen Türkiye ile irtibata geçtik ve çalışmalara başladık" dedi.

Canaltay, insansız hava araçlarından gelen bilgilerin kıyı emniyet ekiplerine aktarıldığını ve römorkörlerin bölgede hazır bulunduğunu kaydetti. Sızıntının kimlik değiştirdiğini, katılaştığını ve yüzeyden toplanır halde olduğunu ifade eden Canaltay, "Bir kısmı denizin dibine çöktü. Bu bizim habitatımıza çok büyük zarar verecek" dedi.

Bakanlık olarak yarın konuyla ilgili çevre uzmanları ile bir araya geleceklerini ve neler yapılabileceği konusunda çalışma gerçekleştireceklerini kaydeden Canaltay, çok hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda
Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda
Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda
Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda

Türkiye, Petrol, Suriye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor 18:09 Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu 18:01 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu 17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti 17:17 Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi 17:09 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı 16:31 Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı 16:21 En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü 15:45 Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü

Son Dakika Haberleri
18:22 Son Dakika: Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
18:07 Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı
18:00 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu
17:51 Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
17:29 İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
17:26 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu
17:18 Aldatma iddiasıyla sokak ortasında eşini bıçakladı
17:14 Çanakkale'de orman yangını! Arazözler olay yerine sevk edildi.
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz Son Dakika: Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz         
18:22
Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı         
18:08
Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi         
17:52
Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu         
17:27
Damacananın içinden hortum çıktı, vatandaş suç duyurusunda bulundu Damacananın içinden hortum çıktı, vatandaş suç duyurusunda bulundu         
17:11
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti         
16:39
3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi         
16:26
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi         
15:09
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 18:32:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement