Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda - Son Dakika

- Suriye'deki petrol sızıntısı nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuzda

LEFKOŞA - Suriye'nin Baniyas kentinde bulunan elektrik santralinde meydana gelen petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dipkarpaz açıklarına kadar yaklaşması nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuza geçerken, gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Suriye'nin Baniyas kentindeki petrol rafinerilerinin birinin içinde bulunan elektrik santralinde 25 Ağustos'ta meydana gelen arızadan dolayı petrol sızıntısı yaşanmış, sızıntı Akdeniz'de yayılmaya başlamıştı. Sızıntının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dipkarpaz açıklarına kadar yaklaşması nedeniyle KKTC ve Türkiye teyakkuza geçti.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamada, Dipkarpaz'da petrol sızıntısını takip eden ekiplerin karadan 14 mil açıldığını ancak herhangi bir kirliliğe rastlamadığını belirtti.

KKTC Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ise yaptığı açıklamada, "Bölgede tedbirleri Türkiye ile istişareli bir şekilde aldık" ifadelerini kullanarak, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının 30 Ağustos'ta haberini aldıklarını aktardı. Sızıntı haberinin ardından çalışmalara başladıklarını ve denizlerden sorumlu bakanlık olarak hemen kıyı emniyeti ve Sahil Güvenlik ile temasa geçtiklerini belirten Canaltay, denize bariyer kurmaya başladıklarını kaydetti.

Canaltay, "Bir sızıntı oldu fakat bu sızıntının nereye gideceği henüz belli değildi. Biz gerekli tedbirleri aldık. 3 Eylül'de rüzgarın yön değiştirerek bize geleceği söyleniyor. Hemen Türkiye ile irtibata geçtik ve çalışmalara başladık" dedi.

Canaltay, insansız hava araçlarından gelen bilgilerin kıyı emniyet ekiplerine aktarıldığını ve römorkörlerin bölgede hazır bulunduğunu kaydetti. Sızıntının kimlik değiştirdiğini, katılaştığını ve yüzeyden toplanır halde olduğunu ifade eden Canaltay, "Bir kısmı denizin dibine çöktü. Bu bizim habitatımıza çok büyük zarar verecek" dedi.

Bakanlık olarak yarın konuyla ilgili çevre uzmanları ile bir araya geleceklerini ve neler yapılabileceği konusunda çalışma gerçekleştireceklerini kaydeden Canaltay, çok hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.