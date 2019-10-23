Son Dakika Haberleri: "Suriye'deki petrol yataklarını gösteren harita Trump'ın fikrini değiştirdi"
Son Dakika Dünya 'Suriye'deki petrol yataklarını gösteren harita Trump'ın fikrini değiştirdi'

"Suriye'deki petrol yataklarını gösteren harita Trump'ın fikrini değiştirdi"

24 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusundaki petrol kuyularına yakın bölgelere 200 ABD askerinin bırakılması konusunda Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve emekli bir Orgeneral tarafından harita gösterilerek ikna edildiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusundaki petrol kuyularına yakın bölgelere 200 ABD askerinin bırakılması konusunda Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve emekli bir Orgeneral tarafından harita gösterilerek ikna edildiği ileri sürüldü.


Trump'ın Suriye'den ülke askerlerini çekme kararının ardından Senatör Graham ile Beyaz Saray'a giden emekli Orgeneral ve Fox News'te analist Jack Keane'nin, ABD Başkanına Orta Doğu petrol haritasını gösterdiği iddia edildi. Haritanın Suriye'deki petrol yataklarının dörtte üçünün ABD askerleri ile Kürt güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde olduğunu gösterdiği belirtildi.

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Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:58 
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