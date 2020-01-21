Suriye'deki rejim saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'deki rejim saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Suriye'deki rejim saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti

6 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın sabah saatlerinden bu yana İdlib ve Halep'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda toplam 12 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'deki rejim saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti, System.String[]

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın sabah saatlerinden bu yana İdlib ve Halep'de sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda toplam 12 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin El Bara ve Halep'in batısındaki Kafr Taal, El Ziraa köylerine hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma ekiplerine göre saldırılarda El Bara'da 2, Kafr Taal'da 9 ve El Ziraa'da 1 olmak üzere toplam 12 sivil hayatını kaybetti. Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Suriye Müdahale Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan bilgilere göre, 12 Ocak'ta İdlib'te sağlanan ateşkesten bu yana Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle 50 sivil hayatını kaybetti, 31 bin sivil yerlerinden edildi. Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının 320'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği ve saldırılarda 2 okul, 2 sivil savunma merkezinin hedef alındığı belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi
Son Dakika: Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye itirafı: Başaramazdık İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:43:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'deki rejim saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]