Suriye'deki rejim, sözde devlet başkanlığı seçiminde Esed'e karşı göstermelik adaylar çıkardı - Son Dakika

Suriye'deki rejim, sözde devlet başkanlığı seçiminde Esed'e karşı göstermelik adaylar çıkardı

03.05.2021 15:53
Suriye'deki rejim, sözde devlet başkanlığı seçiminde Esed'e karşı göstermelik adaylar çıkardı, System.String[]

Esed rejimi, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi süreci hiçe sayarak düzenlemeye çalıştığı sözde devlet başkanlığı seçiminde Suriye'de rejim lideri Beşşar Esed'e, rejim yanlısı adayları rakip seçti.

Esed rejimi, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi süreci hiçe sayarak düzenlemeye çalıştığı sözde devlet başkanlığı seçiminde Suriye'de rejim lideri Beşşar Esed'e, rejim yanlısı adayları rakip seçti.

Suriye'de BM öncülüğündeki siyasi süreci görmezden gelen ve halkın yarısından fazlasını yerinden ederek seçim kararı alan Esed rejimi, söz konusu devlet başkanlığı seçiminin nihai adaylarının isimlerini açıkladı.

Suriye muhalefetince "tiyatro" benzetmesi yapılan seçimde, Beşşar Esed'in sözde rakiplerinin profilleri ise dikkat çekti.

Rejimin anayasa mahkemesi, rejimin eski Devlet Bakanı Abdulllah Sellum ile kendilerini "Ulusal Muhalefet" olarak tanımlayan Mahmut Ahmet Meri'nin Esed'in rakipleri olduğunu açıkladı.

Mahkeme, adaylık için 51 kişinin başvurduğunu ancak sadece 3 ismin 250 üyeden oluşan rejim parlamentosundan geçerli oyları alarak adaylık hakkı kazandığını savundu.

Rejimin 2012'de tek taraflı hazırladığı anayasasına göre, başvuran kişinin seçime nihai aday olabilmesi için en az 35 milletvekilinin onayını alması gerekiyor.

AA muhabirlerinin derlediği bilgiye göre, rejim milletvekillerinin oylarıyla adaylıkları belirlenen Sellum ve Meri, rejimle doğrudan veya dolaylı olarak yakın ilişkilere sahip.

Suriye halkı nezdinde bilinirliği olmayan Sellum, 2003-2007 ve 2012-2016 dönemlerinde milletvekili olarak rejim saflarında yer aldı.

Daha önce de rejim hükümetinde 2016-2020 döneminde devlet bakanlığı görevini üstlenen Sellum, Baas Partisi önderliğinde kurulan "Ulusal İlerici Cephesi" bloku içerisinde yer alan Sosyalist Birlikçi Partisi saflarında yer alıyor.

Rejim ordusunun şehirleri bombalamasına destek veren aday: "Meri"

Esed rejiminin başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesini ve ülkenin güneyindeki bölgeleri bombalayarak ele geçirmesini "özgürleştirme" olarak tanımlayan Meri, rejimin muhalif bölgelere düzenlediği saldırılara destek vermesiyle biliniyor.

Meri, katıldığı televizyon programlarında, kendilerini Suriye halkının "gerçek" muhalefeti olarak gördüklerini belirterek Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK üyelerini ise ABD, Fransa ve Türkiye'ye "ajanlık" yapmakla suçladı.

Suriye'de rejim zindanlarında onlarca muhalif siyasi tutuklu bulunurken, Esed rejimi, kendilerine "Ulusal Muhalefet" veya "İç Muhalefet " adını veren grupların Şam'da faaliyet göstermelerine izin veriyor.

Siyasi süreci hiçe sayan başkanlık seçimi kararı

Esed rejimi, 18 Nisan'da, BM gözetiminde Suriye Anayasa Komitesinin çalışmalarıyla devam eden siyasi süreci görmezden gelerek kendi kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.

Suriye'de 10. yılını geride bırakan iç savaşın başlamasından bu yana krizin sona erdirilmesi için yoğun çabalar sarf edilirken, Esed rejimi her fırsatta bu adımları engelleyerek başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açıyor.

2012'den itibaren ülkedeki iç savaşın son bulması ve geçici hükümetin oluşturulması adına yapılan görüşmelerde uzlaşmaz bir yaklaşım sergileyen Esed rejimi, bu süre içerisinde kontrol ettiği bölgelerde 6 kez "göstermelik" seçimlere gitti.

Devlet başkanlığı seçimini meşru görmediklerinden dolayı reddettiklerini belirten Suriye muhalefeti ise rejim kontrolündeki bölgelerde yaşamak zorunda kalan Suriyelileri, seçimleri boykot etmeye çağırıyor.

Birleşmiş Milletler, Beşşar Esed, Muhalefet, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'deki rejim, sözde devlet başkanlığı seçiminde Esed'e karşı göstermelik adaylar çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi
Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin ölümünde suçlu bulunan doktor hapis cezası aldı         
16:36
Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi         
15:59
MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı         
15:53
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu         
15:41
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor         
14:27
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı         
13:21
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi         
11:02
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:49:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'deki rejim, sözde devlet başkanlığı seçiminde Esed'e karşı göstermelik adaylar çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement