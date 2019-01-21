Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Saldırıda ABD Kayıp Vermedi

Suriye'deki Saldırıda ABD Kayıp Vermedi

51 dakika önce

DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, Suriye'nin Haseke ilinde ABD-YPG/PKK unsurlarını hedef alan saldırıda ölenler arasında ABD askerinin olmadığını duyurdu.

Suriye'deki Saldırıda ABD Kayıp Vermedi, System.String[]
DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, Suriye'nin Haseke ilinde ABD-YPG/PKK unsurlarını hedef alan saldırıda ölenler arasında ABD askerinin olmadığını duyurdu.

Koalisyon, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'de ABD-Suriyeli partner güç konvoyunun açık bir bombalı araç saldırısına karıştığını teyit edebiliriz. ABD ordusu kayıp vermedi. Durumu değerlendirmeye ve uygun güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Haseke'nin Şeddadi ilçesinde YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda, ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında bombalı araç infilak ettirilmişti. Olayda, YPG/PKK'lı teröristlerden 5'i ölmüştü.

Geçen çarşamba, Münbiç'te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda da 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:37 Kaynak: AA

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