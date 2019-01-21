Suriye'deki Saldırıda ABD Kayıp Vermedi
51 dakika önce
DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, Suriye'nin Haseke ilinde ABD-YPG/PKK unsurlarını hedef alan saldırıda ölenler arasında ABD askerinin olmadığını duyurdu.
DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, Suriye'nin Haseke ilinde ABD-YPG/PKK unsurlarını hedef alan saldırıda ölenler arasında ABD askerinin olmadığını duyurdu.
Koalisyon, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'de ABD-Suriyeli partner güç konvoyunun açık bir bombalı araç saldırısına karıştığını teyit edebiliriz. ABD ordusu kayıp vermedi. Durumu değerlendirmeye ve uygun güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Haseke'nin Şeddadi ilçesinde YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda, ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında bombalı araç infilak ettirilmişti. Olayda, YPG/PKK'lı teröristlerden 5'i ölmüştü.
Geçen çarşamba, Münbiç'te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda da 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:37 Kaynak: AA
Tansiyon Yükseliyor! İsrail Hedefleri Vurdu, İran Meydan Okudu
Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi
Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz