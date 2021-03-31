Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden Zeynep sıcak bir yuvaya kavuştu - Son Dakika

Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden Zeynep sıcak bir yuvaya kavuştu

31.03.2021 14:23

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Sadakataşı Derneği, hikayesini Anadolu Ajansının (AA) duyurduğu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında annesini kaybeden, babası da öldürüldükten sonra 3 kardeşine anne ve babalık yapan 12 yaşındaki Zeynep Aşık ve ailesini briket eve yerleştirdi.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Sadakataşı Derneği, hikayesini Anadolu Ajansının (AA) duyurduğu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında annesini kaybeden, babası da öldürüldükten sonra 3 kardeşine anne ve babalık yapan 12 yaşındaki Zeynep Aşık ve ailesini briket eve yerleştirdi.

Sadakataşı Derneği Suriye çalışmaları görevlisi Hüseyin Kumru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haberi gördükten sonra Zeynep ve ailesi için harekete geçtiklerini söyledi.

Kumru, "Hijyenik olmayan koşullarda yaşayan Zeynep ve ailesini, İdlib'in Kelbit bölgesinde inşa ettiğimiz briket evlerden birine yerleştirdik." dedi.

Sadakataşı Derneğinin ailenin ev eşyaları, gıda, soba ve yakacak ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Kumru, Zeynep'in en büyük hayali olan okuma arzusunu da bölgede inşa edilen okulun açılışıyla gerçekleştireceklerini belirtti.

Suriye'de rejim ve destekçilerinin saldırıları sonrası, nispeten güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına Zeynep gibi yüz binlerce sivilin sığındığını ifade eden Kumru, "Sivillerin yaşamış olduğu barınma sorununun çözümü için, 19 farklı bölgede toplamda 3 bin 500 briket evden oluşan toplu konut projeleri sürdürülüyor. Bu evlerden 20 bin civarında sivil faydalanacak. Ayrıca insanların ihtiyaçları doğrultusunda cami, okul ve park da yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sadakataşı Derneği bizi briket eve taşıdı. Tüm ihtiyaçlarımızı temin etti"

Zeynep Aşık, bir eve yerleştikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce çadırda yaşadıklarını, yardım alamadıklarını, kışın da su altında kaldıklarını dile getiren Aşık, "Sadakataşı Derneği bizi briket eve taşıdı. Tüm ihtiyaçlarımızı temin etti. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Burada okula da gideceğini belirten Aşık, Türkiye'den kendisine yardım ve mektup gönderenler olduğunu, yalnız olmadığını hissettiği için çok sevinçli olduğunu sözlerine ekledi.

AA, İdlibli Zeynep ve kardeşlerinin hikayesini 10 Mart'ta duyurmuştu.

Kardeşlerine ve hasta dedesine bakmak için 2. sınıfta okulunu terk etmek zorunda kalan Zeynep Aşık, AA muhabirine, okul sıralarına geri dönmeyi çok istediğini söylemişti. Küçük yaşta hayatın zorluklarıyla karşılaşan ve büyük sorumluluk üstlenen Aşık, "Kardeşlerimin tüm bakımlarını üstleniyorum. Elbiselerini yıkıyorum, yemeklerini pişiriyorum, ısınmaları için sobayı yakıyorum ve evi temizliyorum." demişti.

Akciğer hastalığı ve kalp yetmezliği bulunan 77 yaşındaki dede Ahmet Aşık, "Zeynep 12 yaşında ama yaptığı iş 25 yaşındaki birisi gibi. Kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Onlara annelik ve babalık yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yataktan kalkamadığını, çalışacak gücü olmadığını dile getiren dede Aşık, torunlarına iyi bir yaşam sürmeleri ve eğitim desteği sağlanması için yardım çağrısında bulunmuştu.

Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden Zeynep sıcak bir yuvaya kavuştu
Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden Zeynep sıcak bir yuvaya kavuştu
Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden Zeynep sıcak bir yuvaya kavuştu
Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden Zeynep sıcak bir yuvaya kavuştu

Beşşar Esed, Zeynep Aşık, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden Zeynep sıcak bir yuvaya kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Bahçeli'den kendisine Bahçeli'den kendisine "halı" yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sıkıyorsa gelsin de üstümüze bassın Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu
Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti         
15:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum         
15:12
Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı         
14:52
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin         
14:41
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti         
12:51
Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor         
11:56
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 15:58:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden Zeynep sıcak bir yuvaya kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei