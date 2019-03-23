Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Savaşta Kör Olan Küçük Sidra, Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

Suriye'deki Savaşta Kör Olan Küçük Sidra, Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

1 saat önce

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Almohamad ailesinin 5 yaşındaki kızı Sidra, savaşta yaralanarak kaybettiği görme yetisine yeniden kavuştu.

Suriye'deki Savaşta Kör Olan Küçük Sidra, Türkiye'de Sağlığına Kavuştu, System.String[]
Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Almohamad ailesinin 5 yaşındaki kızı Sidra, savaşta yaralanarak kaybettiği görme yetisine yeniden kavuştu. Türkiye'de bir dizi ameliyattan sonra tekrar görmeye başlayan Sidra için anne ve babası Türk yetkililere teşekkür ve dua ediyor.

2 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Almohamad ailesi, küçük kızlarının sağlığına kavuşmasının sevincini yaşıyor. Hama'da yaşanan bombardımanda 1 yaşındayken görme yetisini kaybeden küçük Sidra, Türkiye'de olduğu ameliyatlarla görmeye başladı.

Suriye'de yaşadıkları kabusu anlatan 35 yaşındaki baba Abdulrazak Almohamad, "Ben bakkala gittiğimde eve bomba düştü. Saldırıda babam öldü, küçük kızım Sidra'yı harabe olan evden çıkardım. O bombadan sonra çocuğumuzun gözleri yara almış ama biz bunu 5 ay sonra fark ettik. Türkiye'ye geldikten sonra doktor bulup ameliyat yaptırdık. Çok şükür şimdi az da olsa görmeye başladı. Ama bir ameliyat daha olacak. Yetkililere ve ameliyatı yapan doktora teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Anne Munira, "Yetkililere ve doktorlara teşekkür ediyorum. Allah'a hamd olsun benim kızım şu anda yüzde 20 görebilmekte ve inşallah yüzde 100 görecek. Yavaş yavaş iyileşiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Anne, Türkiye, Suriye, Güncel
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