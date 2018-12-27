Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Sel Felaketi Mağdurları İçin Yardım Çağrısı

Suriye'deki Sel Felaketi Mağdurları İçin Yardım Çağrısı

35 dakika önce

Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde 2 gündür şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesiyle mağdur olan aileler için sivil toplum kuruluşları yardım çağrısında bulundu.

Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde 2 gündür şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesiyle mağdur olan aileler için sivil toplum kuruluşları yardım çağrısında bulundu. Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. İdlib ve Lazkiye kentlerindeki çadır kentleri sel suları bastı. 25 bin kişinin yaşadığı kamplarda yaşayanlar, geceyi selden etkilenmeyen bölgelerdeki okul ve mescitlerde geçirmek zorunda kaldı. Kamp bölgelerindeki çadırları su basarken ilk belirlemelere göre yaklaşık 25 bin sivilin mağdur olduğu tespit edildi. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları, mağdur siviller için yardım çağrısında bulundu. İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Şuayip Altun, yaptığı açıklamada, "Su baskının sele dönüşmesi sonucu iki gündür siviller boş bulabildikleri tüm alanlara sığınıyor. Mağdur olan insan sayısı giderek artıyor. Bu nedenle İdlib kentinin selden etkilenmeyen bölgelerinde kuracağımız barınma merkezlerindeki aileler için çadır, battaniye, sünger yatak, gıda malzemeleri ve kışlık kıyafet ihtiyacı bulunuyor. Tüm hayırseverleri destek olamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:16 Kaynak: İHA

Lazkiye, İdlib, Suriye, Güncel
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