Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Sel Felaketi Mağdurları İçin Yardım Çağrısı

Suriye'deki Sel Felaketi Mağdurları İçin Yardım Çağrısı

1 saat önce

Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde iki gündür şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle mağdur olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çağrısında bulunuldu.

Suriye'deki Sel Felaketi Mağdurları İçin Yardım Çağrısı, System.String[]
Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde iki gündür şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle mağdur olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çağrısında bulunuldu.

Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde iki gündür devam eden şiddetli yağmur dün gece itibariyle sele dönüştü. İdlib ve Lazkiye kentlerindeki çadır kent ve kamplar sel nedeniyle sular altında kaldı. 25 bin kişinin yaşadığı kampta selden etkilenenler geceyi bölgelerdeki okul ve mescitlerde geçirmek zorunda kaldı.

Kamp bölgelerindeki çadırların su basması nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 25 bin sivilin mağdur olduğu tespit edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nca sel felaketi mağduru siviller için yardım çağrısında bulunuldu.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Şuayip Altun, yaptığı açıklamada, "Su baskının sele dönüşmesi sonucu iki gündür siviller boş bulabildikleri tüm alanlara sığınıyor. Mağdur olan insan sayısı giderek artıyor. Bu nedenle İdlib kentinin selden etkilenmeyen bölgelerinde kuracağımız barınma merkezlerindeki aileler için çadır, battaniye, sünger yatak, gıda malzemeleri ve kışlık kıyafet ihtiyacı bulunuyor. Tüm hayırseverleri destek olamaya davet ediyoruz" dedi. - İDLİB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:18 Kaynak: İHA

Lazkiye, İdlib, Suriye, Güncel
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