Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Sel Mağdurlarına Yardım Konvoyu- İdlib'te Şiddetli Yağışın Sele Dönüşmesiyle Çadırsız...

Suriye'deki Sel Mağdurlarına Yardım Konvoyu- İdlib'te Şiddetli Yağışın Sele Dönüşmesiyle Çadırsız...

45 dakika önce

- Suriye'deki sel mağdurlarına yardım konvoyu İdlib'te şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle çadırsız kalan sivillere İHH ve Bursa Fetih-Der tarafından insani yardım malzemesi ulaştırıldıİDLİB - Geçtiğimiz hafta Suriye'nin İdlib kentinde başlayan şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle çadırsız...

- Suriye'deki sel mağdurlarına yardım konvoyu
İdlib'te şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle çadırsız kalan sivillere İHH ve Bursa Fetih-Der tarafından insani yardım malzemesi ulaştırıldı

İDLİB - Geçtiğimiz hafta Suriye'nin İdlib kentinde başlayan şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle çadırsız kalan sivillere İHH ve Bursa Fetih-Der tarafından insani yardım malzemesi ulaştırıldı.
Sel felaketinden etkilenen sivillerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla İHH ve Bursa Fetih-Der tarafından oluşturulan 15 araçlık yardım konvoyu İdlib'te bulunan Atme, Kerame, Kah ve Sarmada kamplarına gönderildi.
Yoğun yağmur yağışı nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen sivillere destek olmak için yardım konvoyu hazırladıklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, "Suriye halkı savaşın kısmen duraksamasının mutluluğunu yaşayamadan şimdi de sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Yoğun yağmur yağışlarının sele dönüşmesi üzerine ekiplerimiz 4 gündür çadırsız kalan sivillere yardımda bulunuyor. Bugün ise selden etkilenen bin 200 aileye daha yardım ulaştırabilmek için Bursa Fetih-Der ile ortak bir yardım konvoyu organize ettik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Bursa Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise sel felaketinde mağdur olan ailelere yardım ulaştırılması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Doğal afetler coğrafya tanımıyor. Yüz binlerce insanın savaşta hayatını kaybettiği Suriye'de şimdi de sel felaketini konuşuyoruz. Vicdan sahibi insanlar olarak bu tabloya kayıtsız kalamazdık. Bu nedenle İHH ile ortak bir çalışma başlattık. Bu kapsamda 15 araçtan oluşan bir yardım konvoyu oluşturduk. Sel mağduru ailelere bu araçlarda bulunan yardım malzemelerini dağıtacağız" diye konuştu.
Yardım konvoyunda bulunan gıda, battaniye, sünger yatak, halı, mat ve hijyen paketi gibi yardım malzemeleri İdlib'in Atme, Kerame, Kah ve Sarmada kamplarında bulunan bin 200 sel mağduru aileye dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

İHH, İdlib, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!

Yine Taksim Yine Taciz! Güven Timleri Anında Müdahale Etti Taksim Meydanı'nda Suriyelilerin Yılbaşı Kutlaması Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:18:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Sel Mağdurlarına Yardım Konvoyu- İdlib'te Şiddetli Yağışın Sele Dönüşmesiyle Çadırsız...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]