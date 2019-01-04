Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Sel Mağduru Ailelere Çadır Kuruldu

Suriye'deki Sel Mağduru Ailelere Çadır Kuruldu

23 dakika önce

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında geçen hafta etkili olan kuvvetli yağmurun sele dönüşmesi sonucu çadırsız kalan 80 aile, İHH ve Fetih-Der tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.

Suriye'deki Sel Mağduru Ailelere Çadır Kuruldu, System.String[]
Suriye'nin İdlib kenti kırsalında geçen hafta etkili olan kuvvetli yağmurun sele dönüşmesi sonucu çadırsız kalan 80 aile, İHH ve Fetih-Der tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.

İdlib kenti kırsalında geçen hafta başlayan yoğun yağmur yağışı sonucu 25 bin sivil çadırsız kalmıştı. Sel sonucu çadırlarını yitiren ve sığınacak yer bulamayan 80 aile için İHH ve Fetih-Der tarafından çadır kuruldu.

İHH Suriye Çalışmaları Acil Yardım Görevlisi Yusuf İslam Yeşil yaptığı açıklamada, "Suriye'de geçen hafta etkili olan sel sonucu mağdur olan aileler için İHH acil yardım ve arama kurtarma ekipleri olarak çadır kurulumlarına başladık. Toplam 80 aileyi kurduğumuz çadırlara yerleştiriyoruz. İlk etapta acil ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen aileler için çadır kurulumu yapıyoruz. İlerleyen günlerde çadır kurulumlarımız devam edecek" dedi.

Sel mağduru ailelere destek olmayı sürdürdüklerini belirten Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise, "Geçtiğimiz hafta meydana gelen selden etkilenen aileler için İHH ile yardım çalışmalarına başladık. İlk olarak büyük bir yardım konvoyunu sel mağduru aileler için yola çıkardık. Yardımlar doğrudan mağdur ailelere ulaştırıldı. Şimdi ise çadır kuruyoruz" diye konuştu.

Kurulumların tamamlanmasının ardından sel mağduru aileler yeni çadırlarına yerleştirildi. İHH ve Fetih-Der tarafından çadırlara yerleştirilen ailelere gıda, battaniye, sünger yatak, halı, yakacak ve kışlık kıyafet yardımı yapıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

İdlib, İHH, Suriye, Güncel
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