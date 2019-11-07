Son Dakika Haberleri: Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi
Son Dakika Güncel Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi

Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla TMO'nun görevlendirilmesine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay'a teslim edilecek.

Nakliye ve dağıtım bedeli AFAD'ın ödeneklerinden karşılanacak ürünlerin hesaplanan maliyeti "görevlendirme bedeli" kapsamında Hazine tarafından karşılanacak.

Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görevlendirme bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Söz konusu karar, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Suriye'deki sivil halka 100 bin ton un hibesi: Maliyetini Hazine karşılayacak
1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kızı terk ettiği için gözaltına alınan anne ve baba serbest Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Şehit annesi Pakize Akbaba, Akşener'in de katıldığı duruşmada beraat etti Adliyede şoke eden olay! Öldü sanılan kişinin üzerine gazete örtüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 13:15:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]