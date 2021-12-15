Üye Girişi
Suriye'deki siviller Türkiye'nin yardımlarıyla ısınıyor - Son Dakika

Suriye'deki siviller Türkiye'nin yardımlarıyla ısınıyor

15.12.2021 11:23
Suriye'deki siviller Türkiye'nin yardımlarıyla ısınıyor

İHH İnsani Yardım Vakfınca hayırseverlerin de desteğiyle gıda maddelerinin yanı sıra temin edilen kömür, battaniye ve soba gibi yardım malzemeleri, Suriye'de yaşamlarını sürdüren sivillere ulaştırılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfınca hayırseverlerin de desteğiyle gıda maddelerinin yanı sıra temin edilen kömür, battaniye ve soba gibi yardım malzemeleri, Suriye'de yaşamlarını sürdüren sivillere ulaştırılıyor.

Hayırseverlerin yaptığı yardımlar, havaların soğumasıyla Kilis'teki lojistik merkezinde hazırlandıktan sonra tırlara yüklenerek Zeltin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

İHH Kilis-Suriye Çalışmaları Koordinatörü Serkan Öktem, AA muhabirine, 8 yıldan beri Kilis Lojistik Merkezinde yaklaşık 13 dönüm üzerinde kurulu bir alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Lojistik merkezinin içerisinde mutfak, fırın, koordinasyon merkezi bulunduğunu anlatan Öktem, bölgenin bütün ihtiyaçlarını buradan sağladıklarını kaydetti.

Suriye'deki krizin ilk gününden bu yana vakfın, çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Öktem, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde kış çalışmalarının başladığını belirtti.

Havaların soğumasıyla Suriye'deki vatandaşların unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Öktem, "Suriye'deki kardeşlerimizin yakacağa ihtiyacı var. Sobaya, battaniyeye, gıdaya ihtiyacı var. Hayırseverlerin yardımları, katkıları bu noktada çok önemli. Bu bölgede özellikle kış şartlarının zor olması sebebiyle ihtiyaçlar daha da farklılaşıyor. Kömür ihtiyacı bu bölgenin temel ihtiyaçlarından birisi. Eskiden mazotla ihtiyaçlarını karşılıyorlardı fakat bölgedeki mazot fiyatlarının çok artmasıyla beraber yakacaklar değişmeye başladı. Şu anda kömür temel ihtiyaç olarak belirlenmektedir. İllerimizden gelen yardımları bu kamplara dağıtıyoruz." dedi.

Kömür yardımı çağrısı

Öktem, soba yardımında da bulunduklarını, bir aileye aylık 300, kış döneminde ise 1 ton 200 kilogram kömür verdiklerini, mağdurların kış ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

"Bir aileye bir ton kömür" sloganıyla hayırseverlerden savaş mağdurlarına kömür yardımında bulunmalarını isteyen Öktem, "Yardım eden bütün bağışçılarımızın hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Günde 4-5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

Sıcak yemek dağıtımının devam ettiğini dile getiren Öktem, "Şu an hali hazırda mutfağımızda bölgede günlük 4-5 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Ekmeği ilk günden bugüne kadar kesmedik. Milyonlarca ekmek dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Ekmek temel ihtiyaç. Bağışçılarımızdan bize ulaşan bir gıda kolisi varsa insanlara dağıtıyoruz. Ama ulaşamadığımız insanlar varsa hiç olmazsa ekmek ihtiyaçlarını gidererek, gıda noktasındaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Öktem, Suriye içerisindeki yaranın büyük olduğunu ve bu yarayı kapatmak için İHH, Kızılay, AFAD ve bir çok kurumun insanlara yardım ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu bir hayır yarışı. Biz de bu hayır yarışının içerisindeyiz. Bu yarışta bir nebze olsun öne geçmeye çalışıyoruz, başka kurumları teşvik ediyoruz. Hayırda insanlara tavsiyede bulunmamız gerekiyor. Suriye'nin içerisindeki kardeşlerimiz bir imtihan yaşıyor. Bu yine bizim bir imtihanımız. Acaba bu imtihanı yaşayan kardeşlerimize nasıl bir tepki vereceğiz, yardım edecek miyiz, gözümüzü mü kapatacağız, yoksa acaba onlarla dertleşerek, dertlerine ortak mı olacağız? Bununla alakalı bütün kurumlar, hepimiz çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu yarayı sarmaya çalışıyoruz. Bir nebze bu yarayı sarabildiysek ne mutlu bize."

Suriye, Fırat, Kömür, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'deki siviller Türkiye'nin yardımlarıyla ısınıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
11:00 Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var
10:58 Konteynerle birlikte havalanan işçinin çaresizlik anları kameralarda
10:54 Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!
10:41 Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi
10:38 Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte Türkiye'nin karnesi
10:37 Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak
10:36 Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı
Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi         
11:20
Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi         
11:05
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır         
20:27
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 11:30:18. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'deki siviller Türkiye'nin yardımlarıyla ısınıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement