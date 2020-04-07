Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu B.Z. ve A.E'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Polis, operasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel kıyafet ile maske ve eldiven kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:48 Kaynak: AA
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