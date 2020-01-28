Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

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Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı Kayseri'de yakalandı
6 saat önce
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki terör grupları içerisinde faaliyette bulundukları iddia edilen iki şüphelinin merkez Kocasinan ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.
Adreslere düzenlen eş zamanlı operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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