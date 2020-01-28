Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı Kayseri'de yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı Kayseri'de yakalandı, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki terör grupları içerisinde faaliyette bulundukları iddia edilen iki şüphelinin merkez Kocasinan ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.


Adreslere düzenlen eş zamanlı operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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