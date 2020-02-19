Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı yakalandı

7 saat önce

Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulundukları belirlenen zanlıların yakalanması için Kocasinan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, terör örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, Kayseri Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde süreceği vurgulandı.

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı yakalandı

Jandarma, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor Teöristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:50:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]