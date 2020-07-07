Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 kardeşe hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Suriye uyruklu 3 kardeş 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar A.H, S.H. ve H.A.H. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, üç sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık A.H, esasa ilişkin savunmasında, terör grupları ile hiçbir bağlantısı olmadığını, o dönem yemek yapıp Özgür Suriye Ordusu'na verdiğini öne sürdü. Masum olduğunu iddia eden A.H, "Esed evlerimizi harap etti. Çocuklarımızı öldürdüler." ifadesini kullandı.

Sanık S.H. ise Türkiye'ye geldiğinde 16 yaşında olduğunu, çalışıp ailesine yardımcı olmaya çalıştığını ve terör örgütleri ile bağlantısı olmadığını kaydederek, beraatini istedi.

Sanık H.A.H. de suçsuz olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, 3 kardeşe, örgütün üst düzey yöneticisiyle bağlantılı olmaları, tabanca ve uzun namlulu silah taşımaları, örgütün yemek işlerine bakmaları ve kod adı kullanmaları nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki terör grupları içerisinde silahlı faaliyette bulunan 3 kişinin merkez Kocasinan ilçesinde ikamet ettiğini belirlemiş, 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 3 sanık yakalanmıştı.