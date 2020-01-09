Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 zanlı Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 zanlı Kayseri'de yakalandı - Son Dakika

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 zanlı Kayseri'de yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 zanlı Kayseri'de yakalandı, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Suriye'deki terör grupları içerisinde silahlı faaliyette bulunan 3 şüphelinin merkez Kocasinan ilçesinde ikamet ettiklerini belirledi.

Ekiplerce tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmanın bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürüttüğü faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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