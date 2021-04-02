Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 7 sanığın yargılanmasına Kayseri'de başlandı - Son Dakika

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Suriye uyruklu 7 sanık hakim karşısına çıktı.

4. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A. ile avukatları hazır bulundu.

Suriye'de bulundukları bölgede silahlanıp örgüt kurdukları ve silahlı terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yargılanan, silahlı terör örgütleri DEAŞ ve YPG/ PKK'nın sözde bayrakları ile çekilmiş görselleri bulunan sanıklar, suçlamaları reddetti.

Bulundukları köyde ailelerini koruma amaçlı silahlanıp örgüt kurduklarını, daha sonra Suriye Milli Ordusu ismini alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) safında yer aldıklarını iddia eden sanıklar, Esed rejim güçleri ile DEAŞ ve YPG/PKK'ya karşı savaştıklarını savundu.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada savcı, ara mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, katalog suçlardan olması nedeniyle sanıkların tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından tutukluluğa ilişkin söz verilen sanıklar, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olmadıklarını belirterek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Aralık 2020'de merkez Kocasinan ilçesinde 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

2011-2015 yıllarında Suriye'nin Halep kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye girdikleri öğrenilen sanıklardan O.A'nın, söz konusu bölgede yaklaşık 60 kişilik grubu komuta ettiği belirlenmişti.