Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere operasyon - Son Dakika

Adana'da, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Baskınlar sırasında polis, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alırken, bazı adreslerde de arama yaptı.
Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden sonra şüpheliler emniyete götürüldü.