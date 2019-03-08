Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Çağrı - Edirne

Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için basın açıklaması yaptı.

Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için basın açıklaması yaptı.



Cuma namazı sonrası Eski Cami önünde toplanan Vicdan Hareketi üyeleri adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Edirne Şubesi Başkanı Abdulkadir Akdi, Dünya Kadınlar Günü'nde, Suriyeli tutsak kadınlar ve çocuklar için meydanlarda olduklarını söyledi.



Vicdan Hareketi'nin, "çocuklar yaşasın" diye dil, din, inanç ve ırk gözetmeksizin bütün kadınların korunmasını talep eden bir uluslararası inisiyatiften oluştuğunu hatırlatan Akdi, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl bugün dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya geldiği Vicdan Konvoyu ile 10 binin üzerinde kadın Suriye sınırında buluşmuştu. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın-erkek bir aradayız. Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz.



Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Bunca acıya, bu kadar ölüm ve zulme artık yeter diyoruz. Dünyanın her yerinden vicdanın sesi olarak Suriye'ye sesleniyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz. Şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın, kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun, Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın."

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