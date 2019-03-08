Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

57 dakika önce

Mersin'de Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklar için destek çağrısında bulundu.

Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı, System.String[]
Mersin'de Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklar için destek çağrısında bulundu.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Camii'nde cuma namazını kılan grup, sonrasında "Suriyedeki mahpus kadın ve çocukların özgürlüğü için buluşuyoruz" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına konuşan Mersin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mesut Kayacı, tutsak edilen Suriyeli kadın ve çocukların zor durumda olduklarını belirterek, "Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur." diye konuştu

Kayacı, kadınlara işkencenin durdurulması gerektiğini belirterek, "Hemen, şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın, evlerine dönsünler, ailelerine kavuşsunlar." diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Mersin, Suriye, Güncel
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