Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

Çankırı, Samsun, Kastamonu ve Çorum'da vatandaşlar, Suriye'de kadın ve çocukların hapishanelerde bulunmasına tepki gösterdi.

Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'deki tutsak kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması düzenlendi.



Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen dernek üyeleri ile vatandaşlar, "İnsanlık için ses ver", "Son kadın ve çocuk özgür olana dek" yazılı pankartlar taşıyarak slogan attı.



Grup adına basın açıklamasını okuyan Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, 8 Dünya Kadınlar Günü'nde Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını söyledi.



Bugün dünyanın her yerinde Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını vurgulayan Kale, "Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz." dedi.



Vicdan Hareketi'nin "tüm çocuklar yaşasın ve tüm kadınlar korunsun" diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu dile getiren Kale, şöyle konuştu:



"Vicdan Hareketi, insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olacaktır."



Samsun



Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) tarafından Suriye'deki tutsak kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi.



Suriye'de rejimin zindanlarında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar için gıyabi cenaze namazı kılan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle basın açıklamasının yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Grup adına basın açıklamasını okuyan Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülendam Ayçiçek, Suriye zindanlarında tek bir kadın ve çocuk kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



Ayçiçek, "Yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırıyoruz. Bunca acıya, bu kadar ölüm ve zulme 'artık yeter' diyoruz. Dünyanın her yerinden vicdanların sesi olarak, şehirlerin meydanlarından Suriye'ye sesleniyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz. Hemen şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, ailelerine kavuşsunlar." diye konuştu.



Programa AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Başkanı Hüseyin Mutlu da katıldı.



Kastamonu



Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı açıklamada, dünyadaki her ferdi merhamete davet ettiklerini söyledi.



Suriye rejiminin hapishanelerindeki cesur ve onurlu kadınlara seslendiklerini dile getiren Dağdelenoğlu, "Sesimizin ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle hep beraber çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Mazlumun mazlumiyetine ve zalimin zulmüne şahitlik ettiklerini anlatan Dağdelenoğlu, şunları kaydetti:





"Sadece ve sadece adaletten yana, mazlumdan yana tavır alıyoruz. Biliyoruz ki bu aynı zamanda insanoğlunun geleceğine ve bugün zulmeden zalimlerin masum çocuklarına dahi insani sorumluluğumuzdur. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız."



Programa Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile vatandaşlar katıldı.



Çorum



Çorum'da 34 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu "Vicdan Hareketi" tarafından Hürriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.



Grup adına konuşan Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Hanımlar Komisyonu Başkanı Ayşe Uçak, Suriye dahil 110 ülkede Suriyeli mahpus kadınlar ve çocuklar için meydanlarda olduklarını söyledi.



Hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların, çocukların ve erkeklerin özgürlüğü için seslerini yükselttiklerini, tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına karşı olduklarını dile getiren Uçak, "Bu kirli savaşlara ve çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın, erkek ve çocuk insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız." diye konuştu.



Programda Kur'an-ı Kerim okunup, Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki zulüm altında bulunan insanlar için dua edildi.

