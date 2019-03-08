Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı - Uşak/ardahan/
1 saat önce
- Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı Uşak, Ardahan ve Van'dan tepkiler UŞAK/ARDAHAN/VAN- Vicdan Hareketi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Suriye'deki mahpus kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması yapıldı.
- Suriye
'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı Uşak
, Ardahan
ve Van
'dan tepkiler UŞAK/ARDAHAN/VAN- Vicdan Hareketi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Suriye'deki mahpus kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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