Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı - Uşak/ardahan/

Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı - Uşak/ardahan/

1 saat önce

- Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı Uşak, Ardahan ve Van'dan tepkiler UŞAK/ARDAHAN/VAN- Vicdan Hareketi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Suriye'deki mahpus kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması yapıldı.

- Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı
Uşak, Ardahan ve Van'dan tepkiler UŞAK/ARDAHAN/VAN- Vicdan Hareketi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Suriye'deki mahpus kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Ardahan, Uşak, Suriye, Güncel
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