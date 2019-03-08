Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

58 dakika önce

Çankırı, Samsun, Kastamonu ve Çorum'da vatandaşlar, Suriye'de kadın ve çocukların hapishanelerde bulunmasına tepki gösterdi.

Çankırı, Samsun, Kastamonu ve Çorum'da vatandaşlar, Suriye'de kadın ve çocukların hapishanelerde bulunmasına tepki gösterdi.

Kastamonu

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı açıklamada, dünyadaki her ferdi merhamete davet ettiklerini söyledi.

Suriye rejiminin hapishanelerindeki cesur ve onurlu kadınlara seslendiklerini dile getiren Dağdelenoğlu, "Sesimizin ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle hep beraber çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mazlumun mazlumiyetine ve zalimin zulmüne şahitlik ettiklerini anlatan Dağdelenoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece ve sadece adaletten yana, mazlumdan yana tavır alıyoruz. Biliyoruz ki bu aynı zamanda insanoğlunun geleceğine ve bugün zulmeden zalimlerin masum çocuklarına dahi insani sorumluluğumuzdur. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız."

Programa Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:44 Kaynak: AA

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