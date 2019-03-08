Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı
58 dakika önce
Çankırı, Samsun, Kastamonu ve Çorum'da vatandaşlar, Suriye'de kadın ve çocukların hapishanelerde bulunmasına tepki gösterdi.
Çankırı
, Samsun
, Kastamonu
ve Çorum
'da vatandaşlar, Suriye
'de kadın ve çocukların hapishanelerde bulunmasına tepki gösterdi.
Kastamonu
Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı açıklamada, dünyadaki her ferdi merhamete davet ettiklerini söyledi.
Suriye rejiminin hapishanelerindeki cesur ve onurlu kadınlara seslendiklerini dile getiren Dağdelenoğlu, "Sesimizin ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle hep beraber çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Mazlumun mazlumiyetine ve zalimin zulmüne şahitlik ettiklerini anlatan Dağdelenoğlu, şunları kaydetti:
"Sadece ve sadece adaletten yana, mazlumdan yana tavır alıyoruz. Biliyoruz ki bu aynı zamanda insanoğlunun geleceğine ve bugün zulmeden zalimlerin masum çocuklarına dahi insani sorumluluğumuzdur. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız."
Programa Belediye Başkanı Tahsin Babaş
ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:44 Kaynak: AA
Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki
Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti
Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı
Güzel Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı