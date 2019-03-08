Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

44 dakika önce

Tatvan ilçesinde vatandaşlar, Suriye'de kadın ve çocukların hapishanelerde bulunmasına tepki gösterdi.

Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı, System.String[]
Tatvan ilçesinde vatandaşlar, Suriye'de kadın ve çocukların hapishanelerde bulunmasına tepki gösterdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği bünyesindeki Vicdan Hareketi, Suriye'deki tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması için basın açıklaması düzenledi.

Bir alış veriş merkezinin önünde basın açıklamasını okuyan Vicdan Hareketi üyesi Şeymaros Barış, Suriye dahil 110 ülkede Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını söyledi.

Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendiğini, en büyük mağdurların kadın ve çocuklar olduğunu ifade eden Barış, şöyle konuştu:

"Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:54 Kaynak: AA

Tatvan, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı Güzel Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:38:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]