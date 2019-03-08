Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı
44 dakika önce
Tatvan ilçesinde vatandaşlar, Suriye'de kadın ve çocukların hapishanelerde bulunmasına tepki gösterdi.
Tatvan
ilçesinde vatandaşlar, Suriye
'de kadın ve çocukların hapishanelerde bulunmasına tepki gösterdi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Derneği bünyesindeki Vicdan Hareketi, Suriye'deki tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması için basın açıklaması düzenledi.
Bir alış veriş merkezinin önünde basın açıklamasını okuyan Vicdan Hareketi üyesi Şeymaros Barış, Suriye dahil 110 ülkede Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını söyledi.
Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendiğini, en büyük mağdurların kadın ve çocuklar olduğunu ifade eden Barış, şöyle konuştu:
"Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:54 Kaynak: AA
Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki
Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti
Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı
Güzel Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı