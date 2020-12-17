Suriye'deki Umut Evleri

Eski model ve oyuncu çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren 100 aile için başlattığı " Suriye'de Umut Evleri"ni tamamladıklarını duyurdu. Evlerin açılışına katılan Özçelik, çocukların mutlu anlarını Umuda Koşanlar Derneği'nin sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Mutlu sona ulaştık. Evlerini geride bırakan 100 mazlum aileyi bağışlarınızla yapımını gerçekleştirdiğimiz briket evlere yerleştirdik. Kalpten kalbe giden o yol en çok sizinle güzel."