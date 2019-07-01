Son Dakika Haberleri: Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden oldu
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Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden oldu

1 saat önce

Suriye'de çıkan yangınlar ve yükselen dumanlar Kilis kent merkezinden görülmesi nedeniyle vatandaşları paniğe sevk etti.

Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden oldu, System.String[]
Suriye'de çıkan yangınlar ve yükselen dumanlar Kilis kent merkezinden görülmesi nedeniyle vatandaşları paniğe sevk etti.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, sınırın Suriye tarafında Azez kırsalında 5 ayrı noktadan dumanlar yükseldi. Yangınların üçünün anız yangını olduğu, birinin ise toplanan çöplerin yakılmasıyla çıktığı öğrenildi. Diğer dumanın da lastik yakılarak büyük kazanlarda buğday kaynatılması sonucu çıktığı öğrenildi. Panik yaşayan Kilisli vatandaşlar, yükselen dumanları görüntüleyerek soysal medyadan yayınladı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
Suriye, Kilis, Azez, 3. Sayfa
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