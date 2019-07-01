Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden oldu
1 saat önce
Suriye'de çıkan yangınlar ve yükselen dumanlar Kilis kent merkezinden görülmesi nedeniyle vatandaşları paniğe sevk etti.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
'de çıkan yangınlar ve yükselen dumanlar Kilis
kent merkezinden görülmesi nedeniyle vatandaşları paniğe sevk etti.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, sınırın Suriye tarafında Azez
kırsalında 5 ayrı noktadan dumanlar yükseldi. Yangınların üçünün anız yangını olduğu, birinin ise toplanan çöplerin yakılmasıyla çıktığı öğrenildi. Diğer dumanın da lastik yakılarak büyük kazanlarda buğday kaynatılması sonucu çıktığı öğrenildi. Panik yaşayan Kilisli vatandaşlar, yükselen dumanları görüntüleyerek soysal medyadan yayınladı. - KİLİS
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