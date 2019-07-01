Son Dakika Haberleri: Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden oldu
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Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden oldu

1 saat önce

Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden olduKİLİS - Suriye'de 5 ayrı noktada başlayan yangınlar, Kilis kent merkezinden görünmesi nedeniyle vatandaşları paniğe sevk etti.

Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden oldu, System.String[]
Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden oldu
KİLİS - Suriye'de 5 ayrı noktada başlayan yangınlar, Kilis kent merkezinden görünmesi nedeniyle vatandaşları paniğe sevk etti.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, sınırın Suriye tarafında Azez kırsalında 5 ayrı noktada yangın çıktı.
Yangınların üçünün anız yangını olduğu, birisinin ise toplanan çöplerin yandığı diğerinin ise lastiklerle büyük kazanlarda buğday kaynatıldığı öğrenildi. Kilisli vatandaşlar, yükselen dumanları soysal medyadan yayınlamaları dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
Suriye, Kilis, 3. Sayfa
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