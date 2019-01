Suriye'deki Yetim Ailelerine Et Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye 'nin İdlib ili kırsalındaki çadır kent ve kamplarda yaşayan bin yetim ailesine 3 ton et yardımı yapıldı.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun , yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib ili kırsalında yaşayan savaş mağduru yetim ailelerine 3 ton et yardımı yaptıklarını söyledi.Suriye'deki kamplarda ve çadır kentlerde yaşayan yetim ailelerine gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında destek verdiklerini aktaran Tosun, "Hava saldırılarından ve çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara yerleşen ailelere düzenli olarak gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanında destek veriyoruz. Savaş mağduru yetim ailelerine yönelik yardım çalışmalarımızı kış mevsiminde havaların soğumasıyla artırdık" dedi.Türkiye sınırına yakın konumda bulunan kamplardaki ailelere et yardımı ulaştırdıklarını söyleyen Tosun, "Kış yardım çalışmalarımız kapsamında Türkiye sınırına yakın konumda bulunan Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki çadır kent ve kamplarda yaşayan bin yetim ailesine 3 ton et yardımı ulaştırdık." diye konuştu.Tosun, Suriye'de yaşayan savaş mağdurlarına destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - HATAY