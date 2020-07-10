Suriye'deki yetimlere 'sponsorluk' ödemeleri yapıldı - Son Dakika

Suriye'deki yetimlere 'sponsorluk' ödemeleri yapıldı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde yaşayan 9 bin 244 yetim çocuğa her ay düzenli olarak sosyal nakdi destek sağlıyor.

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde yaşayan 9 bin 244 yetim çocuğa her ay düzenli olarak sosyal nakdi destek sağlıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nca yürütülen 'Yetim Sponsorluk Sistemi' kapsamında Suriye'de savaşın yetim bıraktığı 9 bin 244 çocuğa her ay düzenli olarak sosyal nakdi destek veriliyor. Sağlanan destekle Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep illerinin kırsal bölgelerinde yaşayan yetimlerin gıda, eğitim, barınma ve sağlık ihtiyaçları gideriliyor.

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İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, savaşa rağmen yetimlerin bir geleceğinin olması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yetimlere düzenli olarak sosyal nakdi destek verildiğini anlatan Tosun, "Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaş çok sayıda çocuğu yetim bıraktı. Bu mağduriyeti en aza indirerek ülkelerini yeniden inşa edecek bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla yetim sponsorluk sistemimizi sürdürüyoruz" dedi.

Tosun, sponsorluk sisteminin bağışçıların destekleri sayesinde yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef Suriye'deki iç savaştan en çok yetimler etkilendi. Bu yaraları sarmak için yürüttüğümüz yetim sponsorluk sistemi bağışçılarımızın katkılarıyla devam ediyor. Daha fazla yetime sahip çıkabilmek için vicdan sahiplerinin desteklerini talep ediyoruz."

İHH, sürdürmüş olduğu Yetim Sponsorluk Sistemi ile 51 ülkede 96 binden fazla yetime düzenli olarak sosyal nakdi destek veriyor. Ayda 125 TL ile bir yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına katkı sağlanabiliyor.


İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriye'deki yetimlere 'sponsorluk' ödemeleri yapıldı - Son Dakika
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