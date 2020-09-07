Suriye'deki yetimlere 'sponsorluk ödemesi' yapıldı - Son Dakika

SURİYE'nin kuzeyinde yaşayan 9 bin 337 yetim çocuğa, 'Yetim Sponsorluk Sistemi' kapsamında sosyal nakdi yardım yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfı'nca yürütülen 'Yetim Sponsorluk Sistemi' ile Suriye'de savaş nedeniyle yetim kalan 9 bin 337 çocuğa her ay düzenli olarak sosyal nakdi destek veriliyor.