Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Yetimlere ve Öğretmenlere Ekmek Yardımı

Suriye'deki Yetimlere ve Öğretmenlere Ekmek Yardımı

38 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib iline bağlı Eriha kasabasındaki fırında ürettiği 10 bin adet ekmeği, her gün Cebel-i Zaviye ve Eriha kasabalarındaki yetim çocuklar ile gönüllü öğretmenlere dağıtıyor.

Suriye'deki Yetimlere ve Öğretmenlere Ekmek Yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib iline bağlı Eriha kasabasındaki fırında ürettiği 10 bin adet ekmeği, her gün Cebel-i Zaviye ve Eriha kasabalarındaki yetim çocuklar ile gönüllü öğretmenlere dağıtıyor.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriye içerisinde en önemli ihtiyaçlardan birinin ekmek olduğunu belirtti. Tosun, " Hatay, Kilis ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurduğumuz fırınlarımızda her gün 500 bini aşkın ekmek üretiyoruz. Ürettiğimiz ekmekler, Suriyeli ailelerin damak tadına uygun ve savaş ortamında 3 gün boyunca bozulmadan saklanacak şekilde hazırlanıyor. Bu çalışmamız kapsamında İdlib'e bağlı Cebel-i Zaviye ve Eriha kasabalarında günlük olarak 10 bin adet ekmeği yetimler ile onlara ücretsiz olarak eğitim veren gönüllü öğretmenlere dağıtıyoruz" dedi.

İHH, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye içerisinde ekmek dağıtımı yapıyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:43 Kaynak: İHA

İdlib, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Çok Çarpıcı Ayasofya Açıklaması: Bu Oyunlara Gelmeyelim! Mehmet Özhaseki, Kendi Videosuna Neden Erişim Engeli Getirdiğini Anlattı Fenerbahçe'de Sezon Sonu 8 İsim Yolcu Teröristi, Hastanede Narkozun Etkisi Geçerken "YPG" Demesi Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'deki Yetimlere ve Öğretmenlere Ekmek Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]