Son Dakika Haberleri: Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi
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Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi

2 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi.

Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi, System.String[]


MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi.
Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği görüntülendi. YPG'li bazı teröristlerin sınır hattında bekleyip Türkiye tarafını gözlerken, başka bir terörist grup ise araçlarla hareket ettiği anlar Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Öte yandan bir süre önce Kamışlı'da indirilen terör örgütü YPG'yi simgelen bez parçalarının tekrar asıldığı gözledi.

- Mardin
Nusaybin, Mardin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:12 Kaynak: DHA
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Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi
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