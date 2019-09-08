Son Dakika Haberleri: Suriye'den ABD ve Türkiye'nin ortak kara devriyesine kınama: Egemenliğimizin açık ihlali
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Suriye'den ABD ve Türkiye'nin ortak kara devriyesine kınama: Egemenliğimizin açık ihlali

26 dakika önce

Suriye yönetimi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye içerisinde başlattıkları ortak kara devriyesini kınadı.

Suriye'den ABD ve Türkiye'nin ortak kara devriyesine kınama: Egemenliğimizin açık ihlali, System.String[]

Suriye yönetimi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye içerisinde başlattıkları ortak kara devriyesini kınadı.


Şam yönetiminden yapılan açıklamada, 'Suriye'nin kuzeydoğu sınır şeridindeki devriyelerin ülkenin egemenliğinin açık ihlali' olduğu bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Şam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:45 
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