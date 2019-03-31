Son Dakika Haberleri: Suriye'den Acı Haber: 1 Şehit, 1 Asker Yaralı

Suriye'den Acı Haber: 1 Şehit, 1 Asker Yaralı

1 saat önce

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. . Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:06 Kaynak: İHA

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