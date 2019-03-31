Suriye'den Acı Haber: 1 Şehit, 1 Asker Yaralı
1 saat önce
Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.
Zeytin
Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. . Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:06 Kaynak: İHA
Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı
Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır
Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi
Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu